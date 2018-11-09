Саратовцев приглашают на пять ярмарок выходного дня

СЕГОДНЯ 15:45 2018-11-09T15:45:30+03:00

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На Театральной площади Саратова 10 ноября, в субботу, состоится традиционная сельхозярмарка.

Как сообщили «КП-Саратов» в минсельхозе, также ярмарки пройдут на рынках в Юбилейном, и Комсомольском поселках, а также на Топольчанской и Пензенской улицах.

Аграрии области предложат жителям Саратова овощи, яйца, хлебобулочные изделия, крупы, молочные продукты, мясо, рыбу, мед.

Ярмарки выходного дня работают с 8 до 16 часов.