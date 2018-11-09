2018-11-09T11:19:36+03:00
Происшествия

Вчера в Пугачеве сбили двух пешеходов

ДТП произошли около половины седьмого вечера
Дарья Вострикова
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Вчера, 8 ноября, в Пугачеве сбили 16-летнего подростка и 73-летнего пенсионера.

ДТП произошли в 18:20 и 18:45. По предварительным данным, водитель «ВАЗ-21053» не захотел ждать пока юноша пройдет по пешеходному переходу. А пенсионер не успел увидеть автомобиль «Ауди-100», за рулем которого был 60-летний водитель, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного ГИБДД.

Пожилой мужчина отправился в больницу, а ребенок отделался амбулаторным лечением.

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