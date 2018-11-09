В Саратове возложили цветы к мемориалу полицейским

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-09T11:15:33+03:00

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Сегодня, в преддверии Дня полиции, у здания ГУ МВД по Саратовской области председатель областной думы Иван Кузьмин, вице-губернатор Игорь Пивоваров и начальник Главка Николай Трифонов возложили цветы к мемориальной доске в память о героях Советского Союза — участников Великой Отечественной войны, профессиональная судьба которых связана со службой в органах внутренних дел.

- Церемония прошла в рамках мероприятий посвященных празднования дня сотрудников органов внутренних дел, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

В ближайшее время ожидается открытие бюстов почетным сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.