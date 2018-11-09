В Саратове возложили цветы к мемориалу полицейским
Сегодня, в преддверии Дня полиции, у здания ГУ МВД по Саратовской области председатель областной думы Иван Кузьмин, вице-губернатор Игорь Пивоваров и начальник Главка Николай Трифонов возложили цветы к мемориальной доске в память о героях Советского Союза — участников Великой Отечественной войны, профессиональная судьба которых связана со службой в органах внутренних дел.
- Церемония прошла в рамках мероприятий посвященных празднования дня сотрудников органов внутренних дел, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».
В ближайшее время ожидается открытие бюстов почетным сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.
Возложение цветов к мемориалу в ГУ МВД Саратовской области.