2018-11-09T11:15:33+03:00
Общество

В Саратове возложили цветы к мемориалу полицейским

В церемонии приняли участие представители правительства и Облдумы
Тимур Гадеев
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..Фото: Тимур Гадеев
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Сегодня, в преддверии Дня полиции, у здания ГУ МВД по Саратовской области председатель областной думы Иван Кузьмин, вице-губернатор Игорь Пивоваров и начальник Главка Николай Трифонов возложили цветы к мемориальной доске в память о героях Советского Союза — участников Великой Отечественной войны, профессиональная судьба которых связана со службой в органах внутренних дел.

- Церемония прошла в рамках мероприятий посвященных празднования дня сотрудников органов внутренних дел, — сообщил корреспондент «КП-Саратов».

В ближайшее время ожидается открытие бюстов почетным сотрудникам полиции, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

Возложение цветов к мемориалу в ГУ МВД Саратовской области.

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