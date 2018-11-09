Панков о складах Рейнеке: Важно, чтобы никакие решения не принимались за спинами людей

СЕГОДНЯ 11:03 2018-11-09T11:04:15+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков обсудил с представителями общественности ситуацию с провиантскими складами Рейнеке.

Встреча состоялась на территории памятника архитектуры регионального значения. В ней также приняли участие директор Саратовского филиала «РОСИЗО» Дмитрий Андреев, представители общественных организаций, саратовские архитекторы, историки.

Вместе с руководством Территориального управления Росимущества в Саратовской области участники встречи обсудили ситуацию по земельным участкам на территории складов Рейнеке и расположенным на них объектам. Отметив, что проблема сохранности памятника архитектуры, которую вынес на общественное обсуждение депутат Госдумы Николай Панков, имеет огромное общественное значение.

- Объектом заинтересовалась госкомпания, но пока общественность не получила четких разъяснений, какие есть планы и соответствуют ли они ожиданиям людей. Понятно, что у жителей возникают опасения, не будет ли он утрачен. К сожалению, такие случаи бывали. Например, дом Шехтелей на ул. Чернышевского, на месте которого планировали построить высотку, – отметил заместитель председателя Саратовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Виталий Кудрявцев.

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Николай Панков подчеркнул, что в интересах жителей только один вариант развития событий – сохранение и восстановление исторического наследия.

- Речь идет не только об уникальной архитектуре, но и об уникальном для нашего города проекте по созданию культурного центра, который будет способствовать просвещению людей, воспитанию молодежи. Это и различные выставки, фестивали, и работа мастерских, лекции о современном искусстве и многое другое. По многочисленным откликам могу сказать – люди за то, чтобы склады Рейнеке были восстановлены и использовались как культурная площадка. Но важно, чтобы никакие решения не принимались за их спиной. Всегда выступал за то, чтобы судьба значимых для города объектов решалась только после обсуждения с общественностью и под ее контролем. А когда жители по факту узнают о каких-то документах и планах, которые появляются без учета их мнения, то не доверяют таким проектам.

Все вопросы надо обсуждать людьми, узнать их мнение, создать общественный совет. Если необходим инвестор, он должен быть таким, который имеет задачу сохранить и восстановить этот комплекс, создать здесь культурный центр. Мы видим такие примеры сотрудничества в Москве. Но есть и примеры, когда на месте важных для города объектов появляются высотки. Так, несмотря на прямой запрет законодательства, была застроена территория аэродрома САЗ. Буду обращаться в министерство культуры, чтобы донести до них позицию людей, – подчеркнул Николай Панков.

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