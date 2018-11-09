Жители Булгаковки продали 20 кг лома из чужого сарая ради двух бутылок водки
Суд обязал сельчан отработать кражу
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Суд призвал к ответу 20 и 27-летних жителей Булгаковки за кражу 20 кг лома черного металла из чужого сарая.
Установлено, что кража произошла в одну из июньских ночей этого года. Подельники обменяли добычу на две бутылки водки, которые тут же распили, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Теперь ворам придется провести 150 часов на обязательных работах.