2018-11-09T10:59:01+03:00
Происшествия

С предпринимателя из Ртищево взыщут 287 млн рублей из-за отсутствия лицензии

У него уже арестовали дом и земельный участок
Дарья Вострикова
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Суд призвал к ответу бывшего руководителя ОАО «Ивантеевский каменный карьер» из Ртищево за безлицензионные эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и добычу известняка за пределами предоставленного горного отвода.

- Районный прокурор подал иск о взыскании с предпринимателя 287 млн рублей за полученную в обход закона прибыль и причиненный области ущерб, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Решением суда у мужчины арестовали дом и земельный участок.

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