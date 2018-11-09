С предпринимателя из Ртищево взыщут 287 млн рублей из-за отсутствия лицензии
У него уже арестовали дом и земельный участок
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Суд призвал к ответу бывшего руководителя ОАО «Ивантеевский каменный карьер» из Ртищево за безлицензионные эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов и добычу известняка за пределами предоставленного горного отвода.
- Районный прокурор подал иск о взыскании с предпринимателя 287 млн рублей за полученную в обход закона прибыль и причиненный области ущерб, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Решением суда у мужчины арестовали дом и земельный участок.