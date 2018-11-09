Житель Елшанки ударил сожительницу топором по голове

СЕГОДНЯ 10:46 2018-11-09T10:46:11+03:00

За это он отработает 300 часов

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Суд назначил наказание 37-летнему жителю села Елшанка Красноармейского района Саратовской области за угрозу убийства и причинение вреда своей возлюбленной.

- Все произошло 9 августа во время ссоры во дворе одного из домов в селе Луговое. Мужчина сначала размахивал топором перед сожительницей, угрожая убийством, а потом ударил ее один раз инструментом по голове, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. В отношении сельчанина заведено уголовное дело.

Теперь ему придется провести 300 часов на обязательных работах.