Житель Елшанки ударил сожительницу топором по голове
За это он отработает 300 часов
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Суд назначил наказание 37-летнему жителю села Елшанка Красноармейского района Саратовской области за угрозу убийства и причинение вреда своей возлюбленной.
- Все произошло 9 августа во время ссоры во дворе одного из домов в селе Луговое. Мужчина сначала размахивал топором перед сожительницей, угрожая убийством, а потом ударил ее один раз инструментом по голове, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. В отношении сельчанина заведено уголовное дело.
Теперь ему придется провести 300 часов на обязательных работах.