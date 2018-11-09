«ЭнергосбыТ Плюс»: начисление платы за отопление ведется по показаниям приборов учета

СЕГОДНЯ 10:34 2018-11-09T10:34:27+03:00

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Саратовский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» завершил начисление платы за отопление в октябре. Платежные документы выставлены по показаниям общедомовых приборов учета и в соответствии с предоставленными УК, ТСЖ и ЖСК в компанию сведениями.

Все начисления за отопление произведены с даты фактической подачи тепла в дом. Эта дата указана в ведомости учета параметров потребления тепла в доме, а также акте о начале отопительного сезона в доме, который подписывается представителем управляющей компании и тепловой инспекции Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Уточнить дату можно запросив указанные документы у ответственных лиц управляющей компании. Сами параметры потребления тепла в доме зависят от целого ряда факторов: схемы подключения объекта к подающим сетям, эффективности работы внутридомовых коммуникаций, соответствия отопительных приборов в квартирах проектным требованиям, температурных предпочтений жителей и т.д.

Ответы и пояснения по всем вопросам о начислениях можно получить в офисах обслуживания клиентов Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу с 8.00 до 16.00 по адресам:

• г. Саратов, ул. Чернышевского, 122 в офисе Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс». Кабинет 100. Телефон: (8452) 98-65-09, 98-68-00.

• г. Энгельс, пл. Свободы, 1, этаж 2. Телефоны: (8453) 76-70-27, 76-70-15.

• г. Балаково, пр. Героев, 23. Телефон (8453) 32-20-20.