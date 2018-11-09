Вчера в Саратовской области горели два частных дома
Стихию усмирили семь огнеборцев
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В Саратовской области за прошедшие сутки, 8 ноября, произошло пять пожаров.
Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.
Сигнал о загоревшемся частном доме из дерева в селе Большие Копены поступил на пульт дежурного Лысогорского района в 08:27.
О втором возгорании, которое произошло в селе Хватовка Базарно-Карабулакского района, пожарные узнали в 19:00.
Для тушения пожаров площадью около 100 кв. м потребовалось по две единицы техники, на которых прибыли семь огнеборцев.