Вчера в Саратовской области горели два частных дома

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-09T11:58:22+03:00

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В Саратовской области за прошедшие сутки, 8 ноября, произошло пять пожаров.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС.

Сигнал о загоревшемся частном доме из дерева в селе Большие Копены поступил на пульт дежурного Лысогорского района в 08:27.

О втором возгорании, которое произошло в селе Хватовка Базарно-Карабулакского района, пожарные узнали в 19:00.

Для тушения пожаров площадью около 100 кв. м потребовалось по две единицы техники, на которых прибыли семь огнеборцев.