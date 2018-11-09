2018-11-09T09:46:33+03:00
Общество

Николай Панков проверяет склады Рейнеке в Саратове

Его сопровождают общественники и историки
Екатерина Семенова
Поделиться:
Николай Панков проверяет склады РейнекеНиколай Панков проверяет склады РейнекеФото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня отправился осматривать земельный участки и склады Рейнеке.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутата сопровождают представители общественных организаций и органов власти.

Среди них: Дмитрий Андреев, руководитель Саратовского филиала «РОСИЗО», Екатерина Мережникова, руководитель Территориального филиала Росимущества, Виталий Кудрявцев, зампредседателя Саратовского отделения Всероссийского отделения охраны памятников истории и культуры, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» института урбанистики, архитектуры и строительства Саратовского технического университета, Сергей Мезин, завкафедрой истории и археологии, доктор исторических наук, профессор СГУ, Дмитрий Косяков и Ирина Сироткина — организаторы экспедиций по историческим местам, организаторы образовательных программ, маркетологи.

Дмитрий Косяков и Ирина Сироткина Фото: Александр Уриевский

Дмитрий Косяков и Ирина СироткинаФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Напомним, Николай Панков поднял вопрос о возможной передаче земельных участков, где расположены склады Рейнеке, для целей иного использования. Он пообещал разобраться в ситуации и не допустить этого.

Его поддержали представители общественности, историки, а также администрация Саратова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовцев пригласили заключить брак ночью
Энгельсская полиция поймала подростка-наркокурьера
Погибших в Чечне саратовских полицейских наградили Орденами мужества посмертно
Под Саратовом 67-летний педофил ответит за растление 9-летнего ребенка
Сторож из Михайловки заколол друга ножом в пылу ссоры
Житель Гавриловки пострадал на пожаре в частном доме
Вчера в Пугачеве сбили двух пешеходов
В Саратове возложили цветы к мемориалу полицейским
Панков о складах Рейнеке: Важно, чтобы никакие решения не принимались за спинами людей
Жители Булгаковки продали 20 кг лома из чужого сарая ради двух бутылок водки
С предпринимателя из Ртищево взыщут 287 млн рублей из-за отсутствия лицензии
Житель Елшанки ударил сожительницу топором по голове
«ЭнергосбыТ Плюс»: начисление платы за отопление ведется по показаниям приборов учета
Вчера в Саратовской области горели два частных дома
Из Саратовской области запретили вывозить тысячу тонн зараженной пшеницы
Депутат Панков готов вместе с саратовцами отстоять склады Рейнеке