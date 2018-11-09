Николай Панков проверяет склады Рейнеке в Саратове

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-09T09:46:33+03:00

Его сопровождают общественники и историки

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Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня отправился осматривать земельный участки и склады Рейнеке.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», депутата сопровождают представители общественных организаций и органов власти.

Среди них: Дмитрий Андреев, руководитель Саратовского филиала «РОСИЗО», Екатерина Мережникова, руководитель Территориального филиала Росимущества, Виталий Кудрявцев, зампредседателя Саратовского отделения Всероссийского отделения охраны памятников истории и культуры, заведующий кафедрой «Дизайн архитектурной среды» института урбанистики, архитектуры и строительства Саратовского технического университета, Сергей Мезин, завкафедрой истории и археологии, доктор исторических наук, профессор СГУ, Дмитрий Косяков и Ирина Сироткина — организаторы экспедиций по историческим местам, организаторы образовательных программ, маркетологи.

Дмитрий Косяков и Ирина СироткинаФото: Александр Уриевский

Фото: Александр Уриевский

Напомним, Николай Панков поднял вопрос о возможной передаче земельных участков, где расположены склады Рейнеке, для целей иного использования. Он пообещал разобраться в ситуации и не допустить этого.

Его поддержали представители общественности, историки, а также администрация Саратова.