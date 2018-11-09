2018-11-09T09:23:18+03:00
Общество

Предприниматель из Балтайского района связал низкое качество воды с деятельностью местного предприятия

Он считает, что владельцы предприятия могли бы внести вклад в улучшение экологии
Екатерина Семенова
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Одна из причин проблем с качеством воды в Балтайском районе может быть связана с деятельностью местного предприятия. Такое мнение высказал Владимир Николаевич Панкратов, директор ЗАО «Скорпион», депутат органов местного самоуправления Балтайского района нескольких созывов.

- Проблема качества воды – достаточно актуальна в Балтае. Вопрос решается – с учетом возможностей местного бюджета, хоть и не так быстро, как хотелось бы. Считаю, кроме состояния системы водоснабжения есть еще один крайне важный аспект – экологический. Ведь качество воды во многом зависит от экологии района. Отмечу – и многие жители района это подтвердят – что качество экологического контроля на некоторых предприятиях не выдерживает критики.

Многие помнят, что прокурорская проверка выявляла такие нарушения на ООО «Агророс». И по мнению людей, непохоже, чтобы ситуация изменилась к лучшему. Были злостные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и требований. Насколько знаю, это предприятие из холдинга компаний, которые контролирует скандальный олигарх Аркадий Евстафьев. «Агророс» сбрасывал отходы производства, которые потом могли попасть в почву, водоемы и в конечном итоге повлиять на качество воды. Чтобы найти управу на нерадивых предпринимателей, жители были вынуждены обращаться в Генеральную прокуратуру! После проверок сотрудниками управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора на фирму и его руководителя был составлен ряд административных протоколов за несоблюдение норм природоохранного законодательства.

Считаю, владельцы этого предприятия могли бы внести существенный вклад в улучшение экологии и качества воды в районе. Но вместо этого мы видим негативные публикации в подконтрольных СМИ. Об этом я хочу напомнить и жителям, и депутатам, которые будут разбираться в проблеме. Только не уверен, хватит ли последним смелости вывести на чистую воду зарвавшихся дельцов?! – сказал Владимир Панкратов.

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