Президенты России и Казахстана посетят выставку о туристическом потенциале Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:11 2018-11-09T09:11:35+03:00

Она открыта в рамках Международного форума в Казахстане

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправился в Казахстан.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он принимает участие в XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Форум проходит в городе Петропавловск и посвящен развитию туризма. Его проведут Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Валерий Радаев примет участие в пленарном заседании форума.

В рамках визита планируется посещение выставки «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Там, в том числе, представлена экспозиция о туристическом потенциале Саратовской области, сувениры, изделия мастеров «Палаты ремесел».