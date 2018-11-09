Президенты России и Казахстана посетят выставку о туристическом потенциале Саратовской области
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправился в Казахстан.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, он принимает участие в XV форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
Форум проходит в городе Петропавловск и посвящен развитию туризма. Его проведут Президент России Владимир Путин и Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Валерий Радаев примет участие в пленарном заседании форума.
В рамках визита планируется посещение выставки «Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России». Там, в том числе, представлена экспозиция о туристическом потенциале Саратовской области, сувениры, изделия мастеров «Палаты ремесел».