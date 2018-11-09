В Саратове грабитель-рецидивист избил женщину ради 1500 рублей
Еще мужчина забрал ключи от ее дома
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Вчера, 8 ноября, саратовская полиция задержала 31-летнего грабителя-рецидивиста, жертвой которого стала 47-летняя местная жительница.
- По словам потерпевшей, все произошло поздним вечером 7 ноября около дома №55 на Вознесенской улице. Мужчина избил женщину и силой отобрал у нее черный рюкзак, где лежали ключи от дома и 1500 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.
За спиной злоумышленника уже есть четыре срока за подобные преступления. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.