В Саратове грабитель-рецидивист избил женщину ради 1500 рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-09T08:57:04+03:00

Еще мужчина забрал ключи от ее дома

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Вчера, 8 ноября, саратовская полиция задержала 31-летнего грабителя-рецидивиста, жертвой которого стала 47-летняя местная жительница.

- По словам потерпевшей, все произошло поздним вечером 7 ноября около дома №55 на Вознесенской улице. Мужчина избил женщину и силой отобрал у нее черный рюкзак, где лежали ключи от дома и 1500 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

За спиной злоумышленника уже есть четыре срока за подобные преступления. В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело.