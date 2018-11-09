Житель Балашова ограбил магазин и вынес колбасу, водку и икру

СЕГОДНЯ 08:51 2018-11-09T08:58:00+03:00

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Накануне вечером в полицию Балашова поступило заявление от товароведа магазина о краже.

- Неизвестный открыто похитил продукты питания - две палки колбасы, банку икры, 1 пачку пиццы, карбонад и одну бутылку водки объемом 1 литр. Сумма ущерба составила - 1170 рублей 30 копейки, – рассказали «КП-Саратов» областные полицейские.

За совершенное преступление сотрудники ППС задержали 28-летнего мужчину, ранее не судимого. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.