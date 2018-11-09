Людмила Корнилова: Решения по складам Рейнеке не должны приниматься без участия людей

СЕГОДНЯ 08:48 2018-11-09T08:56:58+03:00

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Заслуженный учитель Российской Федерации, Герой труда РФ Людмила Корнилова считает, что проблема сохранности памятника архитектуры – провиантских складов Рейнеке в Саратове – имеет огромное общественное значение.

- Этот уникальный памятник имеет не только архитектурную, но и историческую ценность. Он связан с важнейшей эпохой индустриального развития Саратова. Мукомолы Рейнеке были известны не только в нашей губернии, но и за рубежом. Комплекс складов необходимо сохранить и использовать как культурный и образовательный центр для наших жителей. К этому призывает депутат Госдумы Николай Панков. Что важно нам как общественникам – чтобы решения не принимались без участия людей. Удивило, что судьба объекта обсуждается компанией «Дом.РФ» и минкультом без учета мнения жителей. И второе – что столько негатива выплескивается на страницы СМИ по отношению к тем, кто поднял проблему сохранности памятника. Как вы знаете, не бывает дыма без огня, и ситуация не получила бы такой общественный резонанс, если бы статус памятника архитектуры всегда мог защитить здания от разрушения, а их территорию от застройки. Мы слышали о сносе пристройки к Дому художника, дома Шехтелей, одного из корпусов усадьбы Чуевой и так далее. И нам нужна уверенность, что такого не произойдет и со складами Рейнеке. Странно, что в этой ситуации критикуют тех, кто оказывает нам поддержку – грязно, не выбирая выражений и с переходом на личности. Как будто действия по защите памятника ущемили чьи-то личные интересы. И это еще больше усиливает сомнения людей. Надеюсь, обо всех планах в отношении складов Рейнеке будут открыто рассказывать жителям, учитывая их мнение на каждом этапе. С коллегами-общественниками будем следить за развитием событий, – подчеркнула Людмила Корнилова.

Напомним, депутат Госдумы Николай Панков сегодня посетит склады Рейнеке вместе с представителями общественности и на месте осмотрит земельные участки, которые потенциально могут быть использованы под другие цели.

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