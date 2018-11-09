2018-11-09T08:46:36+03:00
Происшествия

Полиция задержала похитителей денег с банковских карт в торговых центрах Саратова

Одним из них оказался школьник
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В Саратове полиция задержала двух парней, которые крали деньги с банковских карт посетителей торговых центров.

Накануне. 8 ноября, правоохранителям поступило сразу два заявления от пострадавших. У 59-летней пенсионерки 1 ноября через банкомат в ТЦ «Форум» с карты похитили 2.5 тыс. рублей. 8 ноября в «Триумф Молле» на Зарубина с карточки студентки в банкомате украли 2100 рублей.

По подозрению в совершении этих преступлений задержаны двое: 19-летний молодой человек и 15-летний ученик 10 класса.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном главке, оба уже дали признательные показания, возбуждены уголовные дела по статье «Кража».

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