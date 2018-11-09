Саратовец успел съесть 11 украденных шоколадок

СЕГОДНЯ 08:07 2018-11-09T08:07:06+03:00

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8 ноября в полицию Ленинского района Саратова поступило заявление от управляющей магазина на Деловой, 26/1.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, по словам женщины около полуночи неизвестный украл с прилавка 11 плиток шоколада «Бабаевский».

Сумма ущерба составила 649,88 рубля.

Полиция задержала подозреваемого — им оказался безработный и ранее судимый 27-летний мужчина. Он сообщил, что успел съесть похищенное.

Возбуждено уголовное дело.