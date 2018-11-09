СУСК начал проверку массового отравления в кафе суши Заводского района
В больницу обратились 20 человек
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СУ СКР Саратова начало проверку по факту отравление посетителей суши-бара в Заводском районе.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», речь, предположительно, идет о кафе «Саюри» на проспекте Энтузиастов.
По предварительной версии, с 29 октября по 1 ноября с симптомами отравления обратились 20 человек, которые приобретали блюда в данном заведении общепита.
Следователи примут решение по итогам проверки.
Также эпидемиологическое расследование ведет Роспотребнадзор.
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