2018-11-09T08:00:34+03:00
Происшествия

СУСК начал проверку массового отравления в кафе суши Заводского района

В больницу обратились 20 человек
Екатерина Семенова
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СУ СКР Саратова начало проверку по факту отравление посетителей суши-бара в Заводском районе.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», речь, предположительно, идет о кафе «Саюри» на проспекте Энтузиастов.

По предварительной версии, с 29 октября по 1 ноября с симптомами отравления обратились 20 человек, которые приобретали блюда в данном заведении общепита.

Следователи примут решение по итогам проверки.

Также эпидемиологическое расследование ведет Роспотребнадзор.

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