2018-11-08T19:24:53+03:00
Общество

С начала года в Саратовской области отремонтировано 13 мостов и искусственных сооружений

Самым значимым проектом стало строительство моста через реку Камелик
Екатерина Семенова
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В текущем году на территории Саратовской области в рамках планово-предупредительных работ отремонтировано 13 мостов и искусственных сооружений. Дополнительные работы выполнены на 62 малых и средних мостах, находящихся преимущественно на опорной сети дорог. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства, рабочие устраняли дефекты ограждений проезжей части и перил, восстанавливали насыпи подходов, ремонтировали тротуары и деформационные швы.

К настоящему времени практически завершен ремонт моста в Духовницком районе на автотрассе Балаково — Духовницкое. Мостовой переход длиной 34 метра через реку Сухой Стерех был в аварийном состояние, движение по нему было признано небезопасным. В ходе работ мостовики полностью поменяли асфальтовое покрытие, усилили балки, устанавливали ледорезы.

В рамках программы «Безопасные и качественные дороги» построены два мостовых перехода на выездах из Саратова – в районе Вольского тракта и на Усть-Курдюмском шоссе. Цель – обеспечить безопасное движение пешеходов на дорогах с интенсивным движением.

Самым значимым проектом 2018 года стало строительство моста через реку Камелик на границе Перелюбского и Пугачевского районов. Решение о возведении нового мостового сооружения принято губернатором после того, как старый мост был признан аварийным и опасным для эксплуатации. Строительство социально значимого объекта началось в декабре 2017 года. Начиная с этого времени, глава региона неоднократно посещал стройплощадку, контролировал качество и сроки проводимых работ. Валерий Радаев поставил задачу – открыть мост раньше намеченной даты – не в декабре, как планировалось ранее, а в ноябре текущего года.

К настоящему времени завершаются работы по установке барьерного ограждения и укладке покрытия на подходах. Мост планируют открыть в середине ноября.

После запуска объекта будет восстановлено круглогодичное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение между селами Перелюбского района, областным центром и другими районами области.

Для справки:

В целом в регионе насчитывается свыше 440 искусственных сооружений, общая длина которых составляет свыше 24 тыс. погонных метра.

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