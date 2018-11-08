2018-11-08T17:19:15+03:00
Общество

Саратовская ГИБДД начала проверки водителей, не пропускающих пешеходов

Проводится акция «Пешеход»
Юлия Кекова
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В течение нескольких дней — 8 и 9, 13 и 14 ноября — на улицах Саратова будет проводиться профилактическое мероприятие «Пешеход».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, инспекторы будут уделять внимание не только пешеходным переходам, обозначенным разметкой и знаками, но и нерегулируемым.

В целях предупреждения наездов на пешеходов, ГИБДД напомнит водителям о мерах предосторожности. В соответствии с правилами дорожного движения, пешеходы при переходе дороги по «зебре» имеют преимущество перед транспортными средствами.

Также водитель обязан снизить скорость, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, а в случае необходимости остановиться, чтобы пропустить пешеходов. Тем, в свою очередь, запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.

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