Полиция изъяла нелегальную водку в одном из баров Ленинского района
В торговой точке оказалось более 500 бутылок контрафакта
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Оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь» помогло сотрудникам отдела полиции №4 с представителями добровольной народной дружины выявить продажу контрафакта в одном из баров Ленинского района Саратова.
- Стражи порядка изъяли более 500 бутылок алкоголя на общую сумму около 110 тыс. рублей. В отношении нарушителей заведено уголовное дело, наказание за которое может дойти до трех лет лишения свободы со штрафом в размере до 120 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного МВД.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.