2018-11-09T09:04:54+03:00
Общество

В Аркадакском районе скосили и сожгли 5,2 тыс. кв. м конопли

Плантацию наркосодержащего растения нашел инспектор Россельхознадзора
Екатерина Семенова
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В Аркадакском районе Саратовской области полиция и Россельхознадзор обнаружили плантацию конопли.

Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, в октябре инспектор ведомства провел рейд и выявил очаг дикорастущей конопли площадью 5,2 тыс. кв. м.

Сообщение об этом было направлено в ГУ МВД. Сотрудники полиции выдали предписание главе Росташовского МО уничтожить растение.

Очаг конопли скосили и сожгли.

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