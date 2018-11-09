В Аркадакском районе скосили и сожгли 5,2 тыс. кв. м конопли
Плантацию наркосодержащего растения нашел инспектор Россельхознадзора
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В Аркадакском районе Саратовской области полиция и Россельхознадзор обнаружили плантацию конопли.
Как рассказали «КП-Саратов» в Россельхознадзоре, в октябре инспектор ведомства провел рейд и выявил очаг дикорастущей конопли площадью 5,2 тыс. кв. м.
Сообщение об этом было направлено в ГУ МВД. Сотрудники полиции выдали предписание главе Росташовского МО уничтожить растение.
Очаг конопли скосили и сожгли.