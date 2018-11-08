В следующем году в Саратове высадят 600–700 деревьев

СЕГОДНЯ 16:31 2018-11-08T17:16:09+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев осмотрел строящийся тротуар на Симбирской улице.

Как рассказал корреспондент «КП-Саратов», мэр отметил, что одна из самых актуальных проблем города — отсутствие тротуаров.

- В этом году мы комплексно делаем четыре улицы, это — Рахова, Симбирская, Мясницкая и Московская. Первая из них входит в проект «Комфортная городская среда», — сказал Исаев.

Также он заявил, что в работе находятся и многие другие улицы, каждый день порядка 10–13 объектов, но там не такой большой объем работ.

- Особое внимание уделяем частному сектору, например, там обрамляем деревья, — заявил глава города.

Ремонт тротуаров на этой улице закончат до 15–17 ноября.

По словам мэра, в следующем году администрация закупит 600–700 деревьев и объявит конкурс на осеннюю посадку в городе.