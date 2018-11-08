2018-11-08T16:20:20+03:00
Общество

В Саратовской области пройдет благотворительная акция «Щедрый вторник»

К инициативе уже присоединились более 1,8 тыс. организаций
Юлия Кекова
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«Пусть щедрым на добрые дела будет каждый день!» — именно с таким лозунгом организаторы акции «Щедрый вторник» приглашают всех желающих принять участие в Международном дне благотворительности.

Акция в России пройдет уже в третий раз 27 ноября 2018 года. Ее инициатором стал Фонд поддержки и развития филантропии «КАФ». За два года в проекте приняли участие более 1,9 тыс. партнеров из 227 городов и населенных пунктов.

Проект «Щедрый вторник» активно продвигают актеры, политики, сотрудники компаний, представители общественных организаций и бизнеса, а также любой, кто готов сделать доброе дело, поддержать волонтерской акцией, концертом, пожертвованием или просто рассказать о благотворительности в социальных сетях.

В этом году акция пройдет 27 ноября. Ее организаторы приглашают принять в ней участие и саратовцев — представителей бизнеса и общественных организаций. Для присоединения к движению необходимо перейти на официальный сайт инициативы и завести личный кабинет. Регистрация открывает новые возможности, например, логотип предприятия (НКО) будет размещен на сайте в списке партнеров.

Организаторы отмечают, что в дни проведения акции объемы пожертвований возрастают более чем в два раза.

Саратовская область не впервые участвует в акции «Щедрый вторник». В 2016 году ее организатором в регионе выступил Региональный центр «Молодежь плюс» совместно с СРО ВОД «Волонтеры Победы». Члены организаций подготовили для ГУЗ «Детский противотуберкулезный диспансер Саратова» концертную программу для детей и подростков, а также обучающие игры.

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