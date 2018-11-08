Жительница Саратова отметила важность появления надземного перехода на Вольском тракте

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-08T16:18:19+03:00

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8 ноября введен в строй надземный пешеходный переход на автоподъезде к Саратову от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград в районе Вольского тракта. Надземный переход построен в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и отвечает всем требованиям безопасности.

Директор магазина «Светофор» на Вольском тракте Татьяна Неревяткина отметила важность и востребованность объекта.

- Ввод в эксплуатацию надземного пешеходного перехода на Вольском тракте — это пример деятельного подхода к решению злободневных проблем. До этого, чтобы пересечь дорогу, приходилось рисковать здоровьем и жизнью. Бежать через несколько полос интенсивного движения, где водители или движутся в сторону загородной трассы, или въезжают в город, не всегда перестраиваясь на городской ритм движения, - весьма сомнительное удовольствие.

Теперь у людей появилась возможность спокойно и, главное, безопасно переходить через оживленную трассу и не думать о проносящихся мимо машинах. Уверена, что для всех нас появление нового дорожного объекта стало позитивной новостью. Благодаря вниманию власти этот важный для жителей вопрос был решен оперативно и качественно. Рада, что в отдаленном от центра города районе появился современный надземный переход, удобный и красивый, — заявила Татьяна Неревяткина.