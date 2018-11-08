2018-11-08T16:18:19+03:00
Общество

Жительница Саратова отметила важность появления надземного перехода на Вольском тракте

Она заявила, что вопрос был решен, благодаря вниманию властей
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

8 ноября введен в строй надземный пешеходный переход на автоподъезде к Саратову от автомобильной дороги Сызрань – Саратов – Волгоград в районе Вольского тракта. Надземный переход построен в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» и отвечает всем требованиям безопасности.

Директор магазина «Светофор» на Вольском тракте Татьяна Неревяткина отметила важность и востребованность объекта.

- Ввод в эксплуатацию надземного пешеходного перехода на Вольском тракте — это пример деятельного подхода к решению злободневных проблем. До этого, чтобы пересечь дорогу, приходилось рисковать здоровьем и жизнью. Бежать через несколько полос интенсивного движения, где водители или движутся в сторону загородной трассы, или въезжают в город, не всегда перестраиваясь на городской ритм движения, - весьма сомнительное удовольствие.

Теперь у людей появилась возможность спокойно и, главное, безопасно переходить через оживленную трассу и не думать о проносящихся мимо машинах. Уверена, что для всех нас появление нового дорожного объекта стало позитивной новостью. Благодаря вниманию власти этот важный для жителей вопрос был решен оперативно и качественно. Рада, что в отдаленном от центра города районе появился современный надземный переход, удобный и красивый, — заявила Татьяна Неревяткина.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С начала года в Саратовской области отремонтировано 13 мостов и искусственных сооружений
У рынка "Привоз" в Саратове столкнулись две легковушки и автобус
В Энгельсе пассажирский автобус сбил восьмилетнюю девочку
Саратовская ГИБДД начала проверки водителей, не пропускающих пешеходов
В следующем году в Саратове высадят 600–700 деревьев
В Саратовской области пройдет благотворительная акция «Щедрый вторник»
Новый водовод на Зерновой будет снабжать водой Перинатальный центр
В Энгельсе осудят двух подростков за воровство
Суд назначил наказание жителю Хвалынска, который воткнул нож в голову инспектора ГИБДД
Николай Панков: Штраф за задержку авиарейсов увеличится в четыре раза
Работы на водоводе по Тархова должны завершиться в декабре
Главный нарколог Саратовской области призвал «чистить» интернет-ресурсы
Виталий Кудрявцев: Статус памятника архитектуры не всегда спасает его от разрушения
Появились подробности ДТП на трассе Нижний Новгород — Саратов
Саратовские команды привезли медали с всероссийского турнира по фехтованию на шпагах «Волга-Волга»
Саратовские поставщики топлива не видят дефицита бензина
На железнодорожном переезде в Энгельсе столкнулись четыре автомобиля
На Вольском тракте открылся надземный пешеходный переход
В Саратовской областной думе состоялась встреча с участниками проекта «Школа парламентаризма»
В Саратове могут закрыть все кафе-суши «Саюри»
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
В Саратовской облдуме открылась выставка Евгения Левина
Экс глава пресс-службы наркополицейских предложил коллегам не культивировать моду на криминал
Панков: Возня вокруг Ландо оставит его востребованным еще лет на пять