Новый водовод на Зерновой будет снабжать водой Перинатальный центр

СЕГОДНЯ 15:48 2018-11-08T17:14:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня глава Саратова Михаил Исаев совершает объезд по объектам коммунальной инфраструктуры города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после осмотра строящегося водовода на улице Тархова, Исаев побывал на улице Зерновая. Там трубопровод строят от Перинатального центра до Плодородной улицы.

- Здесь проживают около 5 тыс. человек. С 2015 года на участке площадью 1,5 км за три года произошло 96 аварий. Однако рядом находится социально важный объект — Перинатальный центр. Именно поэтому важно сделать водовод для снабжения центра, чтобы перебоев из-за аварий не было, — сказал Исаев.

.

Работы на этом участке также закончатся в декабре этого года. Стоимость составляет порядка 45 млн рублей.