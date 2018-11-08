2018-11-08T17:14:21+03:00
Недвижимость

Новый водовод на Зерновой будет снабжать водой Перинатальный центр

Михаил Исаев осмотрел строящийся объект
Ольга Муравлёва
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..Фото: Ольга Муравлёва
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Сегодня глава Саратова Михаил Исаев совершает объезд по объектам коммунальной инфраструктуры города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», после осмотра строящегося водовода на улице Тархова, Исаев побывал на улице Зерновая. Там трубопровод строят от Перинатального центра до Плодородной улицы.

- Здесь проживают около 5 тыс. человек. С 2015 года на участке площадью 1,5 км за три года произошло 96 аварий. Однако рядом находится социально важный объект — Перинатальный центр. Именно поэтому важно сделать водовод для снабжения центра, чтобы перебоев из-за аварий не было, — сказал Исаев.

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Работы на этом участке также закончатся в декабре этого года. Стоимость составляет порядка 45 млн рублей.

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