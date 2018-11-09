2018-11-09T07:53:47+03:00
Происшествия

Ершовские подростки залезли к пенсионеру в гараж и слили 15 литров бензина

Злоумышленников задержали и отпустили домой к родителям
Дарья Вострикова
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Полиция Ершовского района раскрыла кражу 15 литров бензина из незапертого гаража у жителя поселка Прибрежный.

- По словам потерпевшего, все произошло 29 октября. Мужчина обнаружил пропажу топлива на следующее утро, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе ГУВД Саратова.

Ворами оказались 16-летние мальчики, которые живут в том же селе. В отношении детей заведено уголовное дело, а мерой пресечения стал родительский контроль.

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