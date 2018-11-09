2018-11-09T08:01:34+03:00
Общество

В Саратовской области за год отремонтировано 245 дворов

На благоустройство израсходовано около 600 млн рублей
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В Саратовской области подвели итоги реализации программы по формированию комфортной городской среды.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ, на ремонт дворов затратили 589,5 млн рублей. Большая часть этих средств — 524,6 млн рублей — была перечислена из федерального бюджета. Остальные деньги выделила областная казна.

В Саратовской области отремонтированы 245 дворов, там заасфальтировали тротуары, автомобильные парковки, а также благоустроили и озеленили зоны отдыха. По выполнению этой программы минстрой РФ назвал наш регион лучшим в стране.

В проекте приняли участие 18 муниципалитетов. На данный момент работы по благоустройству в некоторых из них еще продолжаются — в Марксе, Петровске, Пугачеве и Саратове.

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