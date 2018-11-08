В Энгельсе осудят двух подростков за воровство

СЕГОДНЯ 15:29 2018-11-08T15:39:24+03:00

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Уголовное дело о краже мотоцикла двумя подростками 16 и 17 лет передали в суд.

- Согласно материалам дела, в июле этого года двое несовершеннолетних незаконно проникли в один из домов в селе Приволжское и похители из кладовой мотоцикл марки «Рейсер» стоимостью 25 000 рублей, — рассказали "КП-Саратов" в региональном следственном комитете.

Несовершеннолетних обвиняют не просто в краже, а в краже группой лиц по предварительному сговору с проникновением в жилище. После этого подростки спрятали велосипед в лесу, чтобы позже разобрать на запчасти и продать.

В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Уголовное дело передано в суд.