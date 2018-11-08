Суд назначил наказание жителю Хвалынска, который воткнул нож в голову инспектора ГИБДД

СЕГОДНЯ 15:25 2018-11-08T15:35:55+03:00

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Суд признал виновным 63-летнего жителя Хвалынска Анатолия Алемова за покушение на жизнь 34-летнего инспектора ГИБДД.

- Установлено, что все произошло 3 апреля. Патруль остановил Алемова во время пьяной езды. Во время оформления протокола мужчина не смог спокойно смотреть, как его машину забирает эвакуатор, и воткнул нож в голову дорожного инспектора. Сознаться в преступлении мужчина не захотел даже в зале суда, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Суд назначил мужчине 14 лет исправительной колонии особого режима.