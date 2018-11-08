2018-11-08T15:35:55+03:00
Происшествия

Суд назначил наказание жителю Хвалынска, который воткнул нож в голову инспектора ГИБДД

Мужчина проведет за решеткой 14 лет
Дарья Вострикова
Поделиться:

Нападение на полицейского в Саратовской области.

Изменить размер текста:

Суд признал виновным 63-летнего жителя Хвалынска Анатолия Алемова за покушение на жизнь 34-летнего инспектора ГИБДД.

- Установлено, что все произошло 3 апреля. Патруль остановил Алемова во время пьяной езды. Во время оформления протокола мужчина не смог спокойно смотреть, как его машину забирает эвакуатор, и воткнул нож в голову дорожного инспектора. Сознаться в преступлении мужчина не захотел даже в зале суда, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.

Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.

Суд назначил мужчине 14 лет исправительной колонии особого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе осудят двух подростков за воровство
Николай Панков: Штраф за задержку авиарейсов увеличится в четыре раза
Работы на водоводе по Тархова должны завершиться в декабре
Главный нарколог Саратовской области призвал «чистить» интернет ресурсы
Виталий Кудрявцев: Статус памятника архитектуры не всегда спасает его от разрушения
Появились подробности с ДТП на трассе Нижний Новгород-Саратов
Саратовские команды привезли медали с Всероссийского турнира по фехтованию на шпагах «Волга-Волга»
Саратовские поставщики топлива не видят дефицита бензина
На железнодорожном перезде в Энгельсе столкнулись 4 автомобиля
На Вольском тракте открылся надземный пешеходный переход
В Саратовской областной Думе состоялась встреча с участниками проекта «Школа парламентаризма»
В Саратове могут закрыть все кафе-суши «Саюри»
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
В Саратовской облдуме открылась выставка Евгения Левина
Экс глава пресс-службы наркополицейских предложил коллегам не культивировать моду на криминал
Панков: Возня вокруг Ландо оставит его востребованным еще лет на пять