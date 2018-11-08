Суд назначил наказание жителю Хвалынска, который воткнул нож в голову инспектора ГИБДД
Нападение на полицейского в Саратовской области.
Суд признал виновным 63-летнего жителя Хвалынска Анатолия Алемова за покушение на жизнь 34-летнего инспектора ГИБДД.
- Установлено, что все произошло 3 апреля. Патруль остановил Алемова во время пьяной езды. Во время оформления протокола мужчина не смог спокойно смотреть, как его машину забирает эвакуатор, и воткнул нож в голову дорожного инспектора. Сознаться в преступлении мужчина не захотел даже в зале суда, — сообщили «КП-Саратов» в региональном СУ СК РФ.
Потерпевшего сразу госпитализировали в больницу, где ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Суд назначил мужчине 14 лет исправительной колонии особого режима.