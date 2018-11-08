Николай Панков: Штраф за задержку авиарейсов увеличится в четыре раза

СЕГОДНЯ 15:24 2018-11-08T15:24:14+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о законопроектах, которые рассматриваются на сегодняшнем заседании парламента.

- Сегодня на Думе рассмотрим законопроект, который позволит сделать механизмы бюджетного финансирования регионов более гибкими, оперативней оказывать финансовую помощь региональным бюджетам. Еще один законопроект важен для обеспечения национальной безопасности. Это запрет военнослужащим размещать в СМИ и Интернете данные о воинских частях и подразделениях, месте дислокации и так далее. Отмечу, это не должно стать препятствием к общению людей в соцсетях, так как речь идет только о служебной информации.

Еще один вопрос актуален для тысяч пассажиров воздушного транспорта. Сам часто летаю самолетами и знаю, сколько проблем у людей вызывают задержки рейсов, доставки багажа и грузов. И как трудно им бывает добиться, чтобы кто-то понес ответственность за эти явления. Штрафы за такую просрочку планируется увеличить в четыре раза, кроме случаев, когда обстоятельства не зависят от перевозчика, — пишет Николай Панков.