2018-11-08T15:24:14+03:00
Общество

Николай Панков: Штраф за задержку авиарейсов увеличится в четыре раза

Соответствующий законопроект рассматривался в Госдуме
Екатерина Семенова
Поделиться:
Николай ПанковНиколай Панков
Изменить размер текста:

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о законопроектах, которые рассматриваются на сегодняшнем заседании парламента.

- Сегодня на Думе рассмотрим законопроект, который позволит сделать механизмы бюджетного финансирования регионов более гибкими, оперативней оказывать финансовую помощь региональным бюджетам. Еще один законопроект важен для обеспечения национальной безопасности. Это запрет военнослужащим размещать в СМИ и Интернете данные о воинских частях и подразделениях, месте дислокации и так далее. Отмечу, это не должно стать препятствием к общению людей в соцсетях, так как речь идет только о служебной информации.

Еще один вопрос актуален для тысяч пассажиров воздушного транспорта. Сам часто летаю самолетами и знаю, сколько проблем у людей вызывают задержки рейсов, доставки багажа и грузов. И как трудно им бывает добиться, чтобы кто-то понес ответственность за эти явления. Штрафы за такую просрочку планируется увеличить в четыре раза, кроме случаев, когда обстоятельства не зависят от перевозчика, — пишет Николай Панков.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе осудят двух подростков за воровство
Суд назначил наказание жителю Хвалынска, который воткнул нож в голову инспектора ГИБДД
Работы на водоводе по Тархова должны завершиться в декабре
Главный нарколог Саратовской области призвал «чистить» интернет ресурсы
Виталий Кудрявцев: Статус памятника архитектуры не всегда спасает его от разрушения
Появились подробности с ДТП на трассе Нижний Новгород-Саратов
Саратовские команды привезли медали с Всероссийского турнира по фехтованию на шпагах «Волга-Волга»
Саратовские поставщики топлива не видят дефицита бензина
На железнодорожном перезде в Энгельсе столкнулись 4 автомобиля
На Вольском тракте открылся надземный пешеходный переход
В Саратовской областной Думе состоялась встреча с участниками проекта «Школа парламентаризма»
В Саратове могут закрыть все кафе-суши «Саюри»
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
В Саратовской облдуме открылась выставка Евгения Левина
Экс глава пресс-службы наркополицейских предложил коллегам не культивировать моду на криминал
Панков: Возня вокруг Ландо оставит его востребованным еще лет на пять