Работы на водоводе по Тархова должны завершиться в декабре

СЕГОДНЯ 15:18 2018-11-08T15:20:04+03:00

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Глава Саратова Михаил Исаев осмотрел сегодня, 8 ноября, строящийся водовод на Тархова.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам представителя подрядчика, здесь с 2015 года произошло 36 аварий на водоводе. Изношенность составляет 100%.

Трубы диаметром 600 мм будут пролегать от проспекта Строителей до Перспективной, это около километра коммуникации. Их перенесли с проезжей части на зеленую зону, что не помешает автомобилистам.

Стоимость этого трубопровода составляют 60 млн рублей.

Мэр поинтересовался, когда будут закончены работы и в рамках ли они инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов», на что ему ответили, что работы планируется завершить в декабре и они проводятся по программе.

Стоит отметить, что у коммунальщков это не единственный объект. Они ведут строительство на улицах Огородная, Плодородная, Черниговская и другие.

По словам Исаева, общий объем средств, потраченный ООО «КВС» на ремонт коммуникаций, — 270 млн рублей.

- В конце года подведем итоги работы предприятия, — сказал глава города.

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На вопрос журналиста, почему бы не перенести все коммуникации не под проезжую часть, а на зеленую, Исаев ответил, что на Шехурдина это можно осуществить, а в центре, например, нельзя, там узкие тротуары.