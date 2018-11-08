2018-11-08T15:05:08+03:00
Общество

Главный нарколог Саратовской области призвал «чистить» интернет ресурсы

Александр Потанин предложил помочь правоохранительным органам
Тимур Гадеев
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На прошедшем в Саратовской общественной палате совещании по интернет безопасности среди молодежи главный внештатный психиатр и нарколог Саратовской области заявил, что в Саратовской области и по всей стране наблюдается новая зависимость - мобайло-мания.

- У меня лично сейчас проходят лечение два школьника, которые и часа не могут обойтись без интернета. А это уже серьезная болезнь. И чтобы эта зависимость не получила дальнейшего распространения нужно отслеживать и «чистить» некоторые интернет ресурсы. Пока у нас этими вопросами занимаются в ГУВД и ФСБ, и видимо мы в свою очередь, должны им помочь, — уверен Александр Поращенко.

Также на совещании участники встречи предложили ввести в школах дополнительные занятия по литературе через интернет.

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