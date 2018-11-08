Главный нарколог Саратовской области призвал «чистить» интернет ресурсы
На прошедшем в Саратовской общественной палате совещании по интернет безопасности среди молодежи главный внештатный психиатр и нарколог Саратовской области заявил, что в Саратовской области и по всей стране наблюдается новая зависимость - мобайло-мания.
- У меня лично сейчас проходят лечение два школьника, которые и часа не могут обойтись без интернета. А это уже серьезная болезнь. И чтобы эта зависимость не получила дальнейшего распространения нужно отслеживать и «чистить» некоторые интернет ресурсы. Пока у нас этими вопросами занимаются в ГУВД и ФСБ, и видимо мы в свою очередь, должны им помочь, — уверен Александр Поращенко.
Также на совещании участники встречи предложили ввести в школах дополнительные занятия по литературе через интернет.