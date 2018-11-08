2018-11-08T15:26:26+03:00
Общество

Виталий Кудрявцев: Статус памятника архитектуры не всегда спасает его от разрушения

Эксперт отметил важность ситуации со складами Рейнеке
Екатерина Семенова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Заместитель председателя Саратовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Виталий Кудрявцев отметил общественную значимость ситуации с памятником архитектуры регионального значения – провиантскими складами Рейнеке.

- Проблема эта совершенно реальная и правильно, что она обсуждается открыто. С одной стороны, памятник защищен законом об объектах культурного наследия, принято решение по его использованию как культурной площадки. С другой – если бы это давало стопроцентную гарантию его сохранности и развития, мы бы не имели перед глазами других примеров. Когда здания сносили после возгораний и подтоплений, или из-за ветхого состояния. Или вдруг выяснялось, что оно не представляет исторической и культурной ценности, потому что какой-то эксперт дал такое заключение. Как правило, такое происходит незаметно, без уведомления людей, которые уверены, что зданию ничего не угрожает. Склады Рейнеке — не рядовой объект, памятников такого уровня в других городах очень мало. А у нас много, и, может быть поэтому мы расточительны и не всегда их бережем. Все решения по развитию города надо принимать взвешенно, сохраняя объекты культурного наследия, — подчеркнул Виталий Кудрявцев.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы Николай Панков призвал сохранить памятник архитектуры регионального значения — провиантские склады Рейнеке — и его территорию, не допустив застройки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Госкомпания предложила рассмотреть возможность использования территории складов Рейнеке

Панков: В компании «Дом.рф», видимо, не работают саратовцы, понимающие ценность таких объектов

(подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Энгельсе осудят двух подростков за воровство
Суд назначил наказание жителю Хвалынска, который воткнул нож в голову инспектора ГИБДД
Николай Панков: Штраф за задержку авиарейсов увеличится в четыре раза
Работы на водоводе по Тархова должны завершиться в декабре
Главный нарколог Саратовской области призвал «чистить» интернет ресурсы
Появились подробности с ДТП на трассе Нижний Новгород-Саратов
Саратовские команды привезли медали с Всероссийского турнира по фехтованию на шпагах «Волга-Волга»
Саратовские поставщики топлива не видят дефицита бензина
На железнодорожном перезде в Энгельсе столкнулись 4 автомобиля
На Вольском тракте открылся надземный пешеходный переход
В Саратовской областной Думе состоялась встреча с участниками проекта «Школа парламентаризма»
В Саратове могут закрыть все кафе-суши «Саюри»
«Ростелеком» расскажет подрядчикам о новых правилах закупок
В Саратовской облдуме открылась выставка Евгения Левина
Экс глава пресс-службы наркополицейских предложил коллегам не культивировать моду на криминал
Панков: Возня вокруг Ландо оставит его востребованным еще лет на пять