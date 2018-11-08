Виталий Кудрявцев: Статус памятника архитектуры не всегда спасает его от разрушения

СЕГОДНЯ 14:50 2018-11-08T15:26:26+03:00

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Заместитель председателя Саратовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор Виталий Кудрявцев отметил общественную значимость ситуации с памятником архитектуры регионального значения – провиантскими складами Рейнеке.

- Проблема эта совершенно реальная и правильно, что она обсуждается открыто. С одной стороны, памятник защищен законом об объектах культурного наследия, принято решение по его использованию как культурной площадки. С другой – если бы это давало стопроцентную гарантию его сохранности и развития, мы бы не имели перед глазами других примеров. Когда здания сносили после возгораний и подтоплений, или из-за ветхого состояния. Или вдруг выяснялось, что оно не представляет исторической и культурной ценности, потому что какой-то эксперт дал такое заключение. Как правило, такое происходит незаметно, без уведомления людей, которые уверены, что зданию ничего не угрожает. Склады Рейнеке — не рядовой объект, памятников такого уровня в других городах очень мало. А у нас много, и, может быть поэтому мы расточительны и не всегда их бережем. Все решения по развитию города надо принимать взвешенно, сохраняя объекты культурного наследия, — подчеркнул Виталий Кудрявцев.

Напомним, ранее депутат Государственной Думы Николай Панков призвал сохранить памятник архитектуры регионального значения — провиантские склады Рейнеке — и его территорию, не допустив застройки.

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