Появились подробности с ДТП на трассе Нижний Новгород-Саратов
В аварии в Пензенской области погибли два человека
На трассе Саратов-Нижний Новгород столкнулись фура и "Калина".
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Столкновение Лады Калины и фуры Renault Premium c двумя погибшими произошло на территории Пензенской области.
- Сегодня 06:30 на автодороге Нижний Новгород — Саратов произошло столкновение легкового автомобиля Лада Калина под управлением 34-летнего водителя и грузового автомобиля Renault Premium под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, водитель фуры не пострадал.
По факту происшествия проводится проверка.