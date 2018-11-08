Появились подробности с ДТП на трассе Нижний Новгород-Саратов

СЕГОДНЯ 14:41 2018-11-08T14:43:40+03:00

В аварии в Пензенской области погибли два человека

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Столкновение Лады Калины и фуры Renault Premium c двумя погибшими произошло на территории Пензенской области.

- Сегодня 06:30 на автодороге Нижний Новгород — Саратов произошло столкновение легкового автомобиля Лада Калина под управлением 34-летнего водителя и грузового автомобиля Renault Premium под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте, водитель фуры не пострадал.

По факту происшествия проводится проверка.