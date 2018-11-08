2018-11-08T14:32:36+03:00
Экономика

Саратовские поставщики топлива не видят дефицита бензина

Они заявили, что сельхозпроизводители не подают вовремя заявки на поставку
Екатерина Семенова
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В правительстве Саратовской области обсудили ситуацию с моторным топливом.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве промышленности и энергетики области, совещание провел зампред правительства Алексей Стрельников. Участие приняли представители министерств и ведомств, ТПП, а также руководители поставщиков топлива и владельцы независимых АЗС.

По мнению компаний-поставщиков, в области сформированы достаточные запасы бензина и дизтоплива, дефицита нет. При этом они готовы удовлетворить все заявки индивидуальных предпринимателей.

Что касается сельхозпроизводителей, то, как отметили поставщики, те зачастую не выполняют требований по срокам подачи заявок — 38 календарных дней. Это может привести к перебоям в поставках. Однако «проблема носит исключительно организационный характер», считают поставщики топлива.

Алексей Стрельников призвал продолжать диалог между поставщиками и независимыми АЗС. Это будет сделано на площадке Торгово-промышленной палаты области.

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