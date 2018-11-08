2018-11-08T14:16:37+03:00
Происшествия

На железнодорожном перезде в Энгельсе столкнулись 4 автомобиля

В результате аварии пострадали два человека
Тимур Гадеев
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Сегодня в Энгельсе, в 14:25 на железнодорожном переезде, перекрестке улиц Маяковская и Будучная произошло столкновение четырех автомобилей.

- В аварии участвовали 4 автомобиля ВАЗ -2110, ВАЗ-2108, Лада Приора и Dawoo. В результате ДТП, пострадали два человека, — рассказали «КП Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате ДТП пострадали два человека. Обстоятельства происшествия выясняются.

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