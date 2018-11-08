2018-11-08T14:13:05+03:00
Общество

На Вольском тракте открылся надземный пешеходный переход

Губернатор Валерий Радаев осмотрел объект и пообщался с горожанами
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Новый переход появился на подъезде к Саратову по трассе Сызрань — Саратов — Волгоград, напротив ТРЦ «Хэппи Молл».

Как сообщили КП-Саратов в правительстве области, строительство перехода велось на федеральные средства в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Участок дороги в районе Вольского тракта, не оборудованный светофором, представлял опасность для пешеходов. Движение транспорта здесь всегда достаточно оживленное. За последние пять лет на участке дороги под колесами автомобилей пострадали 11 пешеходов. Поэтому для жителей 6-го квартала и соседних поселков наземный пешеходный переход был необходим.

Готовый объект осмотрел губернатор Валерий Радаев. Глава региона поблагодарил строителей, которые в короткие сроки возвели объект.

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- Новый мост отвечает всем требованиям безопасности. Раньше на этом участке было много аварий с участием пешеходов. Теперь благодаря программе «Безопасные и качественные дороги» здесь комфортно и безопасно, а въезд в Саратов украшен современным красивым сооружением, — заявил глава региона.

Валерий Радаев пообщался с жителями. Саратовцы обратились к нему с просьбой также принять меры по повышению безопасности кольца на пересечении Вольского тракта с ул. Тархова. Губернатор поручил главе Саратова Михаилу Исаеву рассмотреть данный вопрос, и кроме того организовать реверсное движение по дублеру Вольского тракте до гипермаркетов.

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