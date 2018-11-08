2018-11-08T13:42:46+03:00
Общество

В Саратове могут закрыть все кафе-суши «Саюри»

Роспотребнадзор намерен ликвидировать юридическое лицо из-за второго отравления клиентов
Екатерина Семенова
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Татьяна КосматоваТатьяна КосматоваФото: Екатерина Семенова
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В Саратове могут закрыть все заведения кафе-суши «Саюри».

Как сообщила «КП-Саратов» замначальника отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Татьяна Косматова, это связано со вторым случаем отравления посетителей заведения общепита.

- В июле в кафе на Чапаева отравились 17 человек, в октябре, 29 числа, — 20 клиентов заведении на улице Энтузиастов, — отметила она.

По первому факту есть решение суда, пока еще не вступившее в силу, о возмещении материального ущерба и морального вреда пострадавшим. По второму случаю проводится эпидемиологическое расследование.

- В связи с повторением случая, Роспотребнадзор планирует после завершения расследования обратиться в суд с иском о закрытии ООО «Аллегория», юридического лица сети «Саюри», — отметила Татьяна Косматова.

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