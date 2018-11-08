В Саратовской облдуме открылась выставка Евгения Левина
Активный участник и призер множества фотоконкурсов, балаковец Евгений Левин представил на фотовыставке в Саратовской облдуме более 60 работ.
Основой экспозиции является городская тема, которая передают всю красоту родного края художника. Однако особое место занимают портреты и дети — именно их публика отмечает в первую очередь.
Фото Юлии Кековой
Ранее, в 2015 году, саратовское издательство «Волга» выпустило фотоальбом «Балаково». Авторы старались отобрать самые интересные работы, отображающие город и его жителей. Туда же вошли и снимки фотографа Евгения Левина, после чего к нему и пришла идея организовать персональную выставку. Благодаря поддержке друзей и коллег в этом году планы воплотились в реальность.