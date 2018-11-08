2018-11-08T13:33:24+03:00
Звезды

В Саратовской облдуме открылась выставка Евгения Левина

Юлия Кекова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Активный участник и призер множества фотоконкурсов, балаковец Евгений Левин представил на фотовыставке в Саратовской облдуме более 60 работ.

Основой экспозиции является городская тема, которая передают всю красоту родного края художника. Однако особое место занимают портреты и дети — именно их публика отмечает в первую очередь.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

Ранее, в 2015 году, саратовское издательство «Волга» выпустило фотоальбом «Балаково». Авторы старались отобрать самые интересные работы, отображающие город и его жителей. Туда же вошли и снимки фотографа Евгения Левина, после чего к нему и пришла идея организовать персональную выставку. Благодаря поддержке друзей и коллег в этом году планы воплотились в реальность.

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