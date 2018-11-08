2018-11-08T13:20:20+03:00
Общество

Экс глава пресс-службы наркополицейских предложил коллегам не культивировать моду на криминал

На встрече по интернет-безопасности среди молодежи саратовские СМИ упрекнули в нарушении этики
Тимур Гадеев
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Сегодня, 8 ноября, в Общественной палате Саратовской области прошла встреча по интернет-безопасности среди школьников и студентов. Речь шла о предотвращении негативного влияния на детей из социальных сетей. Неожиданно один из участников встречи Валерий Кузьмин, нынешний представитель областного совета ветеранов, а ранее руководитель пресс-службы областного наркоконтроля заявил, что отчасти в разжигании моды на насилие виноваты и местные работники СМИ.

- Я думаю сейчас ни для кого не секрет, что нынешние журналисты ради экшена и «красного словца готовы предать и родного отца». Уверен, что журналисты должны исходя из внутренней совести прекратить культивировать моду на насилие. Именно ради этических соображений, а не ради рейтинга своего издания, — подчеркнул Кузьмин.

Коллеги тут же напомнили Валерию Кузьмину, что он и сам не один год занимался тем, что популяризировал тему полицейских хроник и борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

На вопрос корреспондента «КП», как быть с криминальными хрониками и рейтингом отдельных СМИ, которые смотрят и читают только ради криминальных сводок, такие, например, как «Дежурная часть» или «Человек и закон», Валерий Кузьмин затруднился ответить и промолчал.

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