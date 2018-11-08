2018-11-08T12:38:19+03:00
Происшествия

В Саратове пешеход выбежал на дорогу и попал под машину

Пострадавший и водитель машины выдвигают разные версии случившегося
Ольга Муравлёва
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На проспекте 50 лет Октября в Саратове автомобиль Suzuki сбил сбил пешехода. Происшествие случилось около дома №12/16.

- По словам водителя, пешеход выбежал на проезжую часть в непредназначенном месте. При этом положение гражданина было спиной к дороге, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Пострадавший же говорит обратное. Врачи Центра медицины катастроф госпитализировали мужчину с травмами.

Инспекторы ДПС проверяют версии случившегося от участников ДТП.

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