В Саратове пешеход выбежал на дорогу и попал под машину

СЕГОДНЯ 12:38 2018-11-08T12:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На проспекте 50 лет Октября в Саратове автомобиль Suzuki сбил сбил пешехода. Происшествие случилось около дома №12/16.

- По словам водителя, пешеход выбежал на проезжую часть в непредназначенном месте. При этом положение гражданина было спиной к дороге, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.

Пострадавший же говорит обратное. Врачи Центра медицины катастроф госпитализировали мужчину с травмами.

Инспекторы ДПС проверяют версии случившегося от участников ДТП.