В Саратове пешеход выбежал на дорогу и попал под машину
Пострадавший и водитель машины выдвигают разные версии случившегося
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На проспекте 50 лет Октября в Саратове автомобиль Suzuki сбил сбил пешехода. Происшествие случилось около дома №12/16.
- По словам водителя, пешеход выбежал на проезжую часть в непредназначенном месте. При этом положение гражданина было спиной к дороге, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
Пострадавший же говорит обратное. Врачи Центра медицины катастроф госпитализировали мужчину с травмами.
Инспекторы ДПС проверяют версии случившегося от участников ДТП.