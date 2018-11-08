Для расчистки улиц Саратова будет закуплена дополнительная техника

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-08T12:12:06+03:00

Изменить размер текста: A A

На внеочередном заседании депутаты Саратовской гордумы внесли изменения в бюджет на 2018 год.

Часть изменений «КП-Саратов» уже анонсировала. Например, более 550 млн решено направить на благоустройство школьных территорий и асфальтирование пришкольных участков города.

Сегодня, 8 ноября, в ходе заседания депутат гордумы Дмитрий Кудинов предложил внести еще одну поправку и «увеличить расходы на содержание автомобильных дорог на 120 млн рублей».

- Потребность в выделении денежных средств именно сейчас депутат объяснил тем, что деньги пойдут не только на ремонт, но и на содержание дорог. В том числе планируется закупить более 20 единиц спецтехники — в зимний период это позволит быстрее справиться с очисткой дорог от наледи, следовательно уменьшит количество пробок из-за неблагоприятных погодных условий, — сообщил корреспондент «КП-Саратов», присутствовавший на заседании.

Решение по данной теме депутатами было принято единогласно.