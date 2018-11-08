2018-11-08T12:13:26+03:00
Общество

Без воды остались жители Волжского и Ленинского районов Саратова

Ресурс вернется в краны к полуночи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 ноября, без воды остались жители Волжского и Ленинского районов Саратова.

- Речь идет о тех, кто проживает на улице Лермонтова от Соляной до Челюскинцев, на улице Челюскинцев от Лермонтова до Псковского переулка и на Московской от Лермонтова до Чернышевского, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Кроме того, ограничения коснутся жителей четной стороны домов по Вишневой улице, участка от Курдюмской до проспекта 50 лет Октября и домов №№4, 6, 8, 10, 12, 12а на Перспективной улице, а также на проспекте 50 лет Октября, 63–69.

Питьевой ресурс вернется в краны горожан ориентировочно к полуночи.

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