На трассе в столкновении фуры и «Калины» погибли люди

СЕГОДНЯ 11:47 2018-11-08T12:10:42+03:00

На трассе Саратов-Нижний Новгород столкнулись фура и "Калина".

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На трассе Саратов — Нижний Новгород, по направлению к Пензе, произошла крупная авария.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, столкнулись фура и «Лада Калина».

По словам свидетелей, в аварии погибли люди. В группе «Саратов Онлайн» опубликовано видео с места ДТП. Автор ролика заявил, что фуру разорвало, а «Калина» сильно покорежена.