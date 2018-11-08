На трассе в столкновении фуры и «Калины» погибли люди
Оба автомобиля сильно повреждены
На трассе Саратов-Нижний Новгород столкнулись фура и "Калина".
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На трассе Саратов — Нижний Новгород, по направлению к Пензе, произошла крупная авария.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсети, столкнулись фура и «Лада Калина».
По словам свидетелей, в аварии погибли люди. В группе «Саратов Онлайн» опубликовано видео с места ДТП. Автор ролика заявил, что фуру разорвало, а «Калина» сильно покорежена.