2018-11-08T12:05:01+03:00
Общество

Саратовская чиновница предложила отвлечь детей от интернета

Она заявила, что не все кружки и секции платные
Тимур Гадеев
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На совещании в Общественной палате Саратовской области, посвященном безопасности детей в интернете, председатель городского комитета образования Лариса Ревуцкая заявила, что детей нужно отвлечь от интернета.

- Если его нельзя отменить, а детей насильно от него оторвать, то давайте ребят переключим на что-то другое. Я имею в виду различные занятия дополнительного образования, — заявила Лариса Ревуцкая.

На возражения участников совещания, что почти все кружки и школы платные, председатель комитета парировала тем, что не все, и что с центрами допобразования можно организовать совместные проекты.

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