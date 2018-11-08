2018-11-08T11:35:33+03:00
Общество

Саратовский специалист «Т Плюс» представит компанию в молодежном совете при минэнерго РФ

Он будет курировать актуальные вопросы на федеральном уровне
Екатерина Семенова
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Сотрудник саратовского филиала «Т Плюс» Никита Луценко вошел в состав молодежного совета электроэнергетики при министерстве энергетики РФ.

Руководитель группы отчетности по эксплуатации тепловых сетей Никита Луценко вместе с другими сотрудниками компании курирует вопросы развития потенциала молодежи, повышения уровня ее адаптации в коллективе, активного вовлечения нового поколения энергетиков в решение основных задач. Теперь эти и многие другие актуальные вопросы ему предстоит решать на федеральном уровне.

Одним из последних достижений Никиты Луценко стало третье место в составе команды саратовского филиала «Т Плюс» на чемпионате «CASE IN», проходившего в рамках научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в Казанском энергетическом университете. Команда представляла кейс «ЯМАЛ СПГ — проект по добыче, сжижению и поставкам природного газа».

- Прежде всего хочу выразить благодарность руководству филиала за неоценимую помощь в поддержке совета молодых специалистов, — отмечает Никита. — Лично для меня приобретенные за это время навыки стали ключевым вектором в дальнейшем развитии и продвижении инициатив молодых специалистов нашей компании. Теперь передо мной стоит более амбициозная задача – представление наших наработок на федеральном уровне. Уверен, что обмен опытом с другими специалистами российских энергокомпаний даст новый импульс. Поможет нам создать современную команду лидеров, которая в перспективе сможет осуществить настоящий технологический прорыв в нашей сфере деятельности.

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