Житель Липецка приехал в Ртищево ради поджога чужого сарая

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-08T11:28:36+03:00

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Саратовский суд назначил наказание 32-летнему липчанину за поджог сарая свояка.

- Все произошло 27 мая 2018 года около дома свекра сестры злоумышленника, где раньше она жила со своим мужем. Злоумышленнику не давал покоя спор из-за объектов недвижимости с супругом своей сестры. Он приехал ночью в Ртищево, купил на заправке жидкость для розжига и подпалил стену сарая, после чего уехал к себе домой, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Огонь уничтожил все, что находилось в хозпостройке, в том числе домашнюю птицу. Сумма ущерба оценивается в более чем 100 тыс. рублей.

Суд назначил пироману два года наказания условно с испытательным сроком.