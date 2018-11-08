Общественники: Саратовские дети через интернет попадают на сомнительные вечеринки

СЕГОДНЯ 11:10 2018-11-08T11:27:06+03:00

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Сегодня в Общественной палате Саратовской области проходит совещание по проблемам интернет-безопасности среди молодежи.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», в мероприятии принимают участие представители прокуратуры, министерства образования, полиции, Роскомнадзора и других организаций.

- По статистике группы Касперского, две трети детей сегодня не могут обходиться без смартфона. 56% несовершеннолетних постоянно находятся в интернете. Проблема в том, что нередко они попадают на сомнительные сайты, а после этого — в группы наркотиков или смерти. С этим явлением пора что-то делать, — заявил Владимир Незнамов, председатель комиссии по проблемам безопасности, взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов и противодействию коррупции.

Также он рассказал, что в регионе уже есть случаи, когда дети через интернет попадают на какие-то сомнительные вечеринки и другие опасные собрания.