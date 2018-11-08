В Саратове вскрылось мошенничество при капремонте дома
Сумма ущерба составила 188 тыс. рублей
Изменить размер текста:
Проверка областной прокуратуры помогла выявить мошенничество при капремонте дома №20г на Международной улице в Саратове.
- Установлено, что председатель ЖСК «Сигнал» заключил договор с директором ООО «ТехСервис» на ремонт системы отопления. Получив деньги, подрядчик решил сэкономить на качестве и объеме работ. Сумма ущерба оценивается в 188 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
В отношении нечестной компании возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует прокуратура.
Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.