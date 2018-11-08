2018-11-08T11:23:23+03:00
Происшествия

В Саратове вскрылось мошенничество при капремонте дома

Сумма ущерба составила 188 тыс. рублей
Дарья Вострикова
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Проверка областной прокуратуры помогла выявить мошенничество при капремонте дома №20г на Международной улице в Саратове.

- Установлено, что председатель ЖСК «Сигнал» заключил договор с директором ООО «ТехСервис» на ремонт системы отопления. Получив деньги, подрядчик решил сэкономить на качестве и объеме работ. Сумма ущерба оценивается в 188 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В отношении нечестной компании возбуждено уголовное дело, расследование которого контролирует прокуратура.

Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 80 тыс. рублей.

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